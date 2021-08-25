«Назначение Сергея Федорова перед сборами было неожиданным»

До старта 14-го розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ осталась ровно неделя. В среду, 1 сентября, в матче на Кубок открытия сезона встретятся действующий обладатель Кубка Гагарина (приз победителю плей-офф) омский «Авангард» и финалист турнира, обладатель Кубка континента (приз победителю регулярного чемпионата) прошлого сезона московский ЦСКА.

Летом в состав армейцев вернулся один из лидеров команды последних лет нападающий Михаил Григоренко. Олимпийский чемпион-2018 выступал за красно-синих в 2017–2020 годах, дойдя с ними до финала Кубка Гагарина в 2018 году и выиграв его в 2019-м. Прошлый сезон Михаил провел в НХЛ, выступая за «Коламбус Блю Джекетс». 19 августа он впервые сыграл за ЦСКА после возвращения. Это был контрольный матч с московским «Спартаком», проигранный в овертайме со счетом 1:2. После встречи Григоренко дал интервью «Известиям», в котором оценил изменения в клубе после смены главного тренера, прокомментировал дебют Капризова в НХЛ, а также высказался о возможности поездки игроков сильнейшей лиги мира на Олимпиаду-2022 в Пекине.

— Как вам играется в звене с Антоном Слепышевым и Лукасом Валльмарком?

— В принципе, нам хорошо в связке. Всю предсезонку тренируемся с Лукасом и Антоном. Вместе провели весь сбор. И гол забили «Спартаку». Друг друга чувствуем, находим взаимопонимание. Думаю, оно уже есть. Продолжаем работать, а дальше будет видно.

— Разница с вашим чемпионским первым звеном с Капризовым и Веем большая?

— Я думаю, все игроки разные. Всегда нужно друг к другу притираться. И на это нужно время. В принципе, мы с Антоном играли давно в одной команде, дружим. И Лукас — хороший игрок. Здесь нужно работать, стараться, а дальше покажет время.

— Сильно отвыкли за сезон в НХЛ от длинных российских предсезонок с полноценными сборами, которых нет за океаном?

— Да нет. В НХЛ тоже все сами тренируются, к нагрузкам привыкли. Все всегда готовы, в любой лиге. А так, сейчас съездить на сборы было не лишним, чтобы с партнерами по команде сплотиться в тренировочном процессе и пообщаться. Так что все нормально.

— Незадолго до начала предсезонки команду возглавил Сергей Фёдоров. Есть отличия в его работе от того, что было при его предшественнике Игоре Никитине за три сезона, которые вы провели под его руководством?

— Думаю, отличия есть. Сергей Викторович пытается привнести свой опыт нам, игрокам. Сезон покажет, как мы этим воспользуемся и воплотим в жизнь. В ЦСКА все работают, все стараются. Задача у всех одна — побеждать. Поэтому трудимся ради ее выполнения.

— Удивились смене Никитина на Фёдорова?

— Это было неожиданно, тем более перед началом сборов. Но, думаю, руководство ЦСКА знает, что делает. Сергей Викторович — очень опытный человек, великий хоккеист. Он очень много видел, обладает большим опытом, который будет нам передавать. Так что не вижу проблем, тем более штаб Никитина сохранился, все его помощники остались и сейчас, административный персонал тоже не менялся. Поэтому долго привыкать не приходится.

— Про Фёдорова говорят, что при своих предшественниках, даже не будучи тренером, он подключался к занятиям. Можете вспомнить, как это было при Никитине?

— Да, раньше, при Никитине, Сергей Викторович выходил на лед, помогал центральным нападающим в нюансах на вбрасываниях. С форвардами много работал, поэтому всегда находился при команде. И все его хорошо знают.

— Следили за дебютом Капризова в прошлом сезоне НХЛ? На ваш взгляд, чем закончатся его переговоры с «Миннесотой» о новом контракте?

— Не знаю, какая сейчас ситуация у него. А так, конечно, за первым сезоном Кирилла следили все. И все очень рады за него. Он провел великолепный чемпионат. Надеюсь, что и дальше у Капризова все будет отлично.

— Как оцените ситуацию с Олимпиадой в Пекине? То, что в сборную Канады уже назначили топ-тренеров из клубов НХЛ — Джона Купера и Барри Тротца, — говорит о том, что игроки этой лиги все-таки поедут в Китай?

— Трудно сказать. Официальной информации пока нет. Здесь загадывать не нужно. Думаю, когда все появится публично, мы скажем точно. Конечно, все игроки хотят поехать на Олимпиаду, но время покажет, как все получится. Для меня все равно ничего не меняется: хочу попасть на Игры, сыграть в Пекине. Всегда есть желание выступать за нашу сборную, а на Олимпиаде особенно.

— Для вас что лучше — попытаться пробиться в состав сборной в Пекин в условиях конкуренции с ребятами из НХЛ или чтобы их недопуск туда облегчил путь на Олимпиаду?

— Я про это не думаю. (Улыбается.) Здесь как решат, так и решат. Но вообще, Олимпиада всегда котировалась так, что туда должны приезжать все лучшие. И для мирового хоккея будет здорово, если игроки НХЛ поедут в Пекин.