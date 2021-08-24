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Умер бывший директор завода «Прогресс» Анатолий Чижов

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Советский инженер, директор завода «Прогресс» (с 1980 по 1996 год) Анатолий Чижов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» во вторник, 24 августа.

Отмечается, что под руководством Чижова было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения. Как директор завода «Прогресс», он сыграл важную роль в одном из главных для страны космических проектов — создании многоразовой космической системы «Энергия — Буран».

В «Роскосмосе» назвали смерть Чижова большой невосполнимой утратой. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Анатолий Чижов родился 15 июня 1934 года. Учился в Казанском авиационном институте. С 1960 года работал на куйбышевском заводе «Прогресс» Министерства общего машиностроения СССР. По 1977 год занимал там должности инженера технологического отдела, старшего инженера, руководителя кабельного цеха и другие.

С 1980 по 1996 год, в течение шестнадцати лет, Чижов руководил заводом. При его непосредственном участии завод произвел ракету-носитель «Энергия», ряд космических аппаратов, в том числе «Янтарь» и «Силуэт».

Был удостоен Государственной премии СССР, звания Героя Социалистического Труда, ордена Трудового Красного Знамени.

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