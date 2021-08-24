Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле

Экстрасенс Дардо Кусто, известный по многочисленным телешоу, обнаружен мертвым в хостеле на востоке Москвы.

Как сообщает 24 августа телеканал РЕН ТВ, накануне у мужчины был день рождения. Он намеревался отметить праздник в компании родственника, но тот не смог приехать.

Тогда Кусто решил провести день рождения наедине с собой. Как рассказал администратор хостела, в котором проживал экстрасенс, именинник выпил много спиртного и вел себя громко, провоцируя скандал. Работник хостела позвонил родным гостя и попросил приехать и успокоить его.

Откликнувшиеся на просьбу родственники нашли Кусто уже мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

На стене номера, в котором он жил, кровью была написана фраза: «Буду жить всё равно».

В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Дардо Кусто — парапсихолог, ведущий тренинговых групп, телеведущий.​ Окончил институт консультирования и психотерапии «Гармония» (г. Санкт-Петербург) и школу телевизионного мастерства Endemol (Англия).

В июле 2020 года начальник службы безопасности московского отеля «Петр I» обнаружил тело психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян в одном из номеров. При осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Рядом с погибшей нашли обезболивающие таблетки «Нурофен».