Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле
Экстрасенс Дардо Кусто, известный по многочисленным телешоу, обнаружен мертвым в хостеле на востоке Москвы.
Как сообщает 24 августа телеканал РЕН ТВ, накануне у мужчины был день рождения. Он намеревался отметить праздник в компании родственника, но тот не смог приехать.
Тогда Кусто решил провести день рождения наедине с собой. Как рассказал администратор хостела, в котором проживал экстрасенс, именинник выпил много спиртного и вел себя громко, провоцируя скандал. Работник хостела позвонил родным гостя и попросил приехать и успокоить его.
Откликнувшиеся на просьбу родственники нашли Кусто уже мертвым. По предварительным данным, он совершил самоубийство.
На стене номера, в котором он жил, кровью была написана фраза: «Буду жить всё равно».
В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Дардо Кусто — парапсихолог, ведущий тренинговых групп, телеведущий. Окончил институт консультирования и психотерапии «Гармония» (г. Санкт-Петербург) и школу телевизионного мастерства Endemol (Англия).
В июле 2020 года начальник службы безопасности московского отеля «Петр I» обнаружил тело психотерапевта-экстрасенса Анны Амбарцумян в одном из номеров. При осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Рядом с погибшей нашли обезболивающие таблетки «Нурофен».