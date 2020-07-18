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В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

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Фото: соцсети
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В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 18 июля.

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Отмечается, что постоялицу звали Анна Амбарцумян. По данным телеканала, она оказалась известным психотерапевтом-экстрасенсом. Девушка называла себя «Королевой», была частым гостем на различных телешоу. В Instagram у нее 366 тыс. подписчиков.

Амбарцумян проживала в элитном доме на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге.

При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Согласно предварительным выводам экспертов, смерть наступила за пять часов до того, как охрана нашла тело. Рядом с погибшей нашли обезболивающие таблетки «Нурофен».

В июне 2019 года в отеле Vnukovo Village в Новой Москве нашли тело стюардессы Альбины Мухамедзяновой. Она лежала в ванной. Позже в убийстве признался ее друг Никита Енин. По его словам, они поссорились после того, как парень прочитал ее переписку в социальных сетях и решил, что она ему изменяет.

Мужчину отправили в СИЗО. В среду, 15 июля, Щербинский суд Москвы приступил к слушанию дела по существу против Енина. Подзащитный признал вину в полном объеме.

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