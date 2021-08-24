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Российскую военную базу в Таджикистане усилили комплексами «Корнет»

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Российскую военную базу в Таджикистане из-за ситуации в Афганистане усилили противотанковыми комплексами «Корнет». Об этом стало известно 24 августа из сообщения, распространенного пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

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«На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения», — говорится в сообщении.

«Корнет» — противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

Днем ранее российские военные провели учения с использованием вертолетов в горах Таджикистана, было отработано нанесение условных ударов по позициям противника.

В районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов. Плановые полеты проходили в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях.

Учения проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане и угрозы проникновения террористических групп в приграничные страны Центральной Азии.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они также сообщили о намерении создать Исламский эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

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