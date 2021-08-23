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Российские военные провели учения с вертолетами в Таджикистане

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Российские военные провели учения с использованием вертолетов в горах Таджикистана, было отработано нанесение условных ударов по позициям противника. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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«Экипажи десантно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ5-1 и боевых вертолетов Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы отработали элементы пилотирования в горах Таджикистана. В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что в районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов. Плановые полеты проходили в дневное и ночное время суток в простых и сложных метеоусловиях, отметили в ведомстве.

18 августа президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Главы государств договорились о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств двух стран в связи с обстановкой в регионе.

15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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