В МИД России назвали сроки окончания строительства «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток –2» (СП-2) близится к завершению, заявил 24 августа директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», — цитирует его «РИА Новости».

По словам дипломата, есть все шансы ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию до конца года.

23 августа сообщалось о завершении укладки труб СП-2 в исключительной экономической зоне Дании. Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным — сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

22 августа сообщалось, что работы по укладке газопровода намерены закончить до 12 сентября. Предполагается, что укладка будет осуществляться судном «Фортуна» на участке протяженностью около 13–14 км, передает «Газета.ру».

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.