В «Алмаз-Антей» оценили мощность ракет Запада против российских систем ПВО

Гиперзвуковые ракеты, которые создают на Западе, не представляют больших проблем для зенитных ракетных систем России, страна способна успешно с ними бороться. Об этом 24 августа заявил генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Любая гиперзвуковая ракета — и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе — для нас по силам», — сказал Созинов «РИА Новости».

Он добавил, что увеличение скорости ракет не несет неприятных последствий. По словам Созинова, тема разработки за рубежом «суперракет» не создает проблем, так как РФ знает, куда развиваться в этой отрасли.

«Любая гиперзвуковая цель может лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости только на большой высоте, а с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и теряет скорость. Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться», — добавил он.

11 августа Соединенные Штаты успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Подобные испытания нужны для мониторинга готовности систем вооружения, отметили в Пентагоне. Кроме того, по мнению военных, пробный запуск позволил убедить союзников в том, что американские средства ядерного сдерживания «безопасны, надежны и эффективны»,

До этого, 29 июля, испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW, она же Booster Test Vehicle 1b, завершились провалом — после отделения от бомбардировщика В-52 двигатель аппарата не заработал.

В процессе полета ракета отделилась от воздушного судна и продемонстрировала четкую последовательность запуска, в том числе передачу мощности от самолета к снаряду и безопасность экипажа. Однако после перечисленных маневров ракетный двигатель не сработал.

Аналогичный результат испытаний ARRW был получен по итогу апрельских мероприятий: тогда самолет В-52 вернулся на калифорнийскую военную базу с гиперзвуковой ракетой на борту. Как указал полковник в отставке Виктор Литовкин, неудачные испытания новых видов оружия относятся к категории обыкновенных явлений, однако конкретно у США этот период затянулся.