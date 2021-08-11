В США прошли испытания баллистической ракеты Minuteman III

Соединенные Штаты успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом в среду, 11 августа, сообщает Пентагон на своей странице в Twitter.

«Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии из «Космической Дельты – 30», чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III», — говорится в сообщении.

Подобные испытания нужны для мониторинга готовности систем вооружения, отметили в ведомстве. Кроме того, по мнению военных, пробный запуск позволил убедить союзников в том, что американские средства ядерного сдерживания «безопасны, надежны и эффективны», пишет «Газета.ру».

В мае сообщалось, что американские военные потерпели неудачу в ходе испытаний МБР Minuteman III, которые проводились на авиабазе Vandenberg в штате Калифорния.

В апреле военный аналитик Питера Хьюсси раскритиковал сторонников программы по продлению срока службы ракет Minuteman III.

По его словам, США требуется улучшение всей системы, связанной с межконтинентальными баллистическими ракетами: инфраструктуры, командования и управления, а также промышленной базы.

МБР Minuteman III поступили на вооружение еще в 1970-х годах и подвергались неоднократной модернизации. В частности, производилась замена головных частей, систем наведения и управления. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность ракет.