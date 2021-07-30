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Испытания американской гиперзвуковой ракеты провалились

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Испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A ARRW, она же Booster Test Vehicle 1b, завершились провалом — после отделения от бомбардировщика В-52 двигатель аппарата не заработал. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе американских военно-воздушных сил (ВВС).

Как отмечается в сообщении, испытание «не соответствовало всем полетным целям». Само мероприятие проводилось в рамках программы, направленной на отслеживание развертывания гиперзвуковых возможностей.

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Целью военных испытаний стала демонстрация безопасного выхода ракеты из бомбардировщика, а также оценка характеристик В-52. Испытательный аппарат ARRW был выпущен с базы «Эдвардс» и направлен в сторону морского хребта Пойнт-Мугу, расположенного в американском штате Калифорния.

В процессе полета ракета отделилась от воздушного судна и продемонстрировала четкую последовательность запуска, в том числе передачу мощности от самолета к снаряду и безопасность экипажа. Однако после перечисленных маневров ракетный двигатель не сработал.

Уточняется, что команда ARRW продолжает работать над продвижением программы гиперзвуковых возможностей, которая сочетает в себе «баланс между осмотрительным риском и быстрым продвижением программы».

«Это критически важная возможность для наших ВВС, и у нас есть лучшая команда, работающая над тем, чтобы выяснить, что произошло, исправить это и уйти, чтобы как можно быстрее доставить ARRW нашим истребителям», — цитируется руководитель программы ВВС по вооружениям, генерал Хит Коллинз в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

Аналогичный результат испытаний ARRW был получен по итогу апрельских мероприятий: тогда, самолет В-52 вернулся на калифорнийскую военную базу с гиперзвуковой ракетой на борту. Как указал полковник в отставке Виктор Литовкин, неудачные испытания новых видов оружия относятся к категории обыкновенных явлений, однако конкретно у США этот период затянулся.

Ранее, 19 июля, стало известно о том, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, поразив ее на дальности свыше 350 км.

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