Лавров прилетел в Венгрию в рамках европейского турне

Министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в Будапешт в рамках турне по европейским странам, которое пройдет с 24 по 27 августа.

Самолет с главой российского МИДа приземлился в венгерской столице вечером в понедельник, 23 августа. В министерстве отметили, что во время визита Лаврова предполагается обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений Будапешта и Москвы с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В рамках европейского турне с 24 по 27 августа глава внешнеполитического ведомства России посетит Венгрию, Австрию и Италию. Отмечается, что будут подняты вопросы двусторонних отношений, борьбы с пандемией коронавируса. Также обсуждение коснется ситуации в Афганистане и урегулирования в Ливии и Сирии.

23 августа в МИД РФ сообщили, что Россия и Венгрия перешли к проработке снятия ограничений на поездки граждан. Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, отметили в министерстве.