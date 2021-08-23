Ученый предупредил об опасности нового «суперкоронавируса»

В следующем году в мире появится новый опасный вариант коронавируса. Об этом заявил иммунолог Сай Редди из высшей технической школы Цюриха.

По словам врача, штамм «дельта», который был обнаружен в Индии, является гораздо более опасным вариантом коронавируса, и его уже нельзя назвать COVID-19, это скорее COVID-21. Кроме того, другие существующие штаммы SARS-CoV-2, как варианты «Бета» из Южной Африки и «Гамма» из Бразилии, также уже развили мутации, которые могут «избегать» антител.

На следующем этапе, указал врач, произойдет комбинирование разных мутаций.

«Это следующая фаза пандемии, когда «Бета» или «Гамма» становятся более заразными или в «Дельте» развиваются мутации. Это будет большой проблемой в наступающем году. COVID-22 может стать хуже, чем то, что мы наблюдаем сейчас», — сказал иммунолог в интервью газете Blick.

Эксперт подчеркнул, что ученым необходимо как можно быстрее распознавать новый вариант SARS-CoV-2, а производителям вакцин, в свою очередь, — быстрее адаптировать препарат для борьбы с появившимися мутациями.

«Иммунная система и вирус — как два танцора. Иммунитет как бы двигается и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь», — отметил Сай Редди.

Ранее 23 августа сообщалось, что американские ученые обнаружили антитело, способное противостоять всем известным штаммам коронавируса.

Изучив 43 образца антител и оценив их способность предотвращать заражение вариантом SARS-CoV-2, ученые выделили девять наиболее сопротивляющихся вирусу частиц и протестировали их на грызунах, а уже после этого отобрали самые эффективные. Выяснилось, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, а также редким мутациям.

Между тем, по мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, штаммы коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител могут и не появиться, так как всё зависит от скорости глобальной вакцинации и темпов формирования коллективного иммунитета, а также от темпов мутаций вируса.