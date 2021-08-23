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Ученые нашли защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

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Исследователи из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, США, обнаружили способное противостоять всем известным штаммам коронавируса антитело. Материал об этом опубликован на официальном портале вуза.

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В ходе научной работы изучались 43 образца антител и их способность предотвращать заражение вариантами SARS-CoV-2. После этого специалисты отобрали девять самых сопротивляющихся вирусу частиц, протестировали их на грызунах и отобрали самые эффективные.

Коронавирус SARS-CoV-2, вирус, вызывающий заболевание COVID-19, использует белок, называемый шипом, для прикрепления к клеткам дыхательных путей и вторжения в них. Антитела пресекают прикрепление шипа к клеткам, нейтрализуют вирус и предотвращают болезнь.

В итоге работы ученые выяснили, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, в том числе «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Также антитела противостоят редким мутациям, присоединяясь к неизменной части спайкового белка коронавируса.

«Это антитело обладает одновременно как высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (что означает, что оно работает против всех вариантов)», — отметил старший автор исследования Майкл С. Даймонд.

По данным «Газеты.ру», ученые полагают, что применение нового антитела позволит быстро и надежно лечить больных COVID-19. Лучшим вариантом станет комбинированная терапия.

29 июля профессор Института иммунологии Ля-Хойи, доктор Шейн Кротти высказал мнение, что появление нового штамма коронавируса, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно. Вместе с этим он обратил внимание на опасность, свойственную индийскому штамму коронавируса «Дельта», а именно скорость его распространения, что вызывает трудности в противостоянии инфекции.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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