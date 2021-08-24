От А до В: в вакцину от гриппа добавлены новые штаммы

Вакцинация против гриппа может начаться уже в сентябре — поставки препаратов начались, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре . Там отметили, что в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали . Перед началом сезонной эпидемии гриппа ведомство предлагает сделать прививку как минимум 60% россиян — взрослым и детям и не менее 75% лиц из групп риска. При этом эксперты подчеркивают, что необходимо активнее вакцинироваться и от COVID-19. Временной интервал между уколами от гриппа и коронавируса должен быть не меньше месяца . По мнению врачей, одновременно подхватить и ту, и другую инфекции сложно, но доказано, что, имея защиту от гриппа, человек легче переносит COVID-19.

Рекомендованный охват

Поставки противогриппозных вакцин уже начаты, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора. Поэтому получить прививку можно будет уже с первых дней осени. «Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса», — посоветовали в ведомстве .

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева считает, что привиться от гриппа лучше в начале осени, поскольку для выработки иммунитета еще требуется время . С точки зрения врача, стартовать с антигриппозной вакцинацией в начале сентября — рановато, но тому есть причины.

— Все-таки у нас большая страна и нужно успеть привить всех до конца ноября.

От А до В_1 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В постановлении главного государственного санитарного врача (зарегистрировано Минюстом 11 августа) рекомендовано охватить «не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем , а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания».

— В первую очередь вакцинироваться от гриппа необходимо людям, восприимчивым к инфекции. Прежде всего детям и лицам, живущим в организованных коллективах , например в домах престарелых, в учреждениях интернатного типа и т.д. Сделать прививку нужно людям с хроническими соматическими заболеваниями, в основном это люди старше 65 лет, а также беременным женщинам, — рассказала Елена Бурцева.

Минувшей весной гриппом в России болели мало — карантинные меры против COVID-19 сыграли положительную роль . Случаев одновременного заболевания COVID-19 и гриппом в стране практически не было, утверждает эксперт, «потому что в прошлом году коронавирус пришел на хвосте эпидемии гриппа и грипп не получил масштабного распространения». Елена Бурцева добавила, что эти вирусы — совершенно разные. Правда, безгриппозный период принес и негативные последствия .

От А до В_3 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа, — объяснили «Известиям» в Роспотребнадзоре. — Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А , которые ранее в популяции не циркулировали.

Виктория, Камбоджа и другие

По информации службы, на этот сезон для стран Северного полушария ВОЗ рекомендовала использовать в противогриппозной вакцине следующую комбинацию штаммов: в трехвалентной вакцине два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019) плюс еще один штамм В (Phuket/3073/2013) в четырехвалентной вакцине .

В зимнем сезоне – 2020/21 для вакцинации «северян» использовались те же штаммы группы В, но другие А-штаммы (Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09 и Hong Kong/2671/2019 (H3N2)).

Какой штамм вируса гриппа придет к нам в этом году, сказать сложно. Но вакцина 2021 года отличается по составу от прошлогодней, и, по мнению эксперта, она защитит от актуального гриппа.

— По итогам предыдущих полутора лет, когда мы столкнулись с эпидемией коронавируса, в странах, где циркулировал вирус гриппа, в частности в районах Юго-восточной Азии, больше был распространен А-вирус, — заметила Елена Бурцева. — Сейчас в Индии достаточно активно выявляют Н1N1 — штамм свиного гриппа. В Китае преобладает грипп В. В целом активность вируса гриппа в мире низкая, поэтому сложно сказать какой штамм будет доминировать в этом сезоне в России. Но наши противогриппозные вакцины трех- и четырехкомпонентные, то есть они содержат два вируса гриппа А и один или два вируса гриппа В, а это значит весь набор штаммов .

От А до В_2 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Специалисты напоминают, что антигриппозная прививочная кампания не должна отвлечь от вакцинации против COVID-19 . По данным ресурса gogov.ru, который аккумулирует официальные данные из регионов РФ о ситуации с коронавирусом, на 23 августа хотя бы одним компонентом вакцины привиты 29% россиян, двумя компонентами — 23,8%.

— Коронавирусная и гриппозная инфекции могут протекать совместно или по очереди , — сказал «Известиям» главврач клиники «Лидер-медицина» инфекционист Евгений Тимаков. — Если вместе, то COVID-19 протекает тяжелее, вызывает больше осложнений, повышается летальность . Прививка от гриппа на 100% не спасает, но уменьшает тяжесть течения заболевания.

Врач ссылается на опубликованное в июле американское исследование, подтвердившее гипотезу о том, что вакцинация от гриппа в разы снижает число тяжелых случаев коронавируса.

— Исследование проводилось на группе из 75 тыс. человек, — рассказал собеседник «Известий». — Результаты показали, что у сделавших прививку от гриппа значительно меньше тяжелых последствий COVID-19, таких как инсульты и инфаркты .

Евгений Тимаков рекомендовал одновременно с антигриппозной вакциной сделать и прививку против пневмококковой инфекции, «защищающую от тяжелого течения пневмоний и осложнений коронавируса».