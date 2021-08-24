Окно на Уолл-стрит: через Мосбиржу в зарубежные акции вложено 26,5 млрд

За год частные инвесторы вложили в акции зарубежных компаний, представленных на Московской бирже, 26,5 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе биржи, запустившей торги такими бумагами в августе 2020-го . За это время количество предлагаемых на площадке акций нерезидентов выросло в 10 раз и достигло 204. Скоро там планируют ввести торги в валюте, а в 2022-м — количество глобальных эмитентов довести до 1 тыс. Потенциал для дальнейшего развития торговли иностранными ценными бумагами сохраняется, отмечают аналитики, указывая на ряд минусов и рисков.

Инвестиции в гигантов

Год назад — 24 августа — Мосбиржа открыла торги иностранными акциями из индекса S&P 500. На первом этапе российские инвесторы могли за рубли приобрести бумаги лишь 20 компаний, а сегодня — 204 глобальных корпораций , производящих автомобили, компьютерные и мобильные устройства, лекарства, и представляющих ряд других отраслей. Возможность инвестировать в зарубежные активы у россиян была и раньше, но через другую платформу — Санкт-Петербургскую биржу, и только за доллары.

Операции с иностранными ценными бумагами с момента начала торгов совершили более 211 тыс. человек , рассказали в пресс-службе Мосбиржи. Там отметили, что за это время инвесторы вложили в акции нерезидентов 26,5 млрд рублей. Среднедневной объем торгов иностранными акциями в 2021 году составил 3,5 млрд рублей против прошлогодних 0,9 млрд.

Лидерами среди иностранных бумаг по объему торгов с момента их запуска стали: Virgin Galactic, Moderna, Tesla, Alibaba, Baidu, AMD Inc., NVIDIA, Apple и др. По итогам июля, количество частных инвесторов на Мосбирже достигло 13,2 млн (5,65 млн — год назад).

— С момента запуска иностранные акции пользуются высоким спросом. Сегодня на их долю приходится порядка 4% от совокупного объема торгов на рынке акций. Также в ближайшее время мы реализуем торги иностранными акциями в валюте, — подчеркнул директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.

По его словам, к концу года количество ценных бумаг на Мосбирже планируется увеличить до 500, а в 2022-м довести до 1 тыс .

«Известия» спросили крупных брокеров об интересе россиян к акциям зарубежных эмитентов и изменении доли операций по ним. За последний год оборот по таким бумагам, торгующимся на Мосбирже, вырос более чем в 10 раз с учетом эффекта низкой базы , отметили в Сбере, добавив, что большинство инвесторов предпочитают все же российские активы . В «Газпромбанк Инвестиции» сказали, что доля таких бумаг в общем клиентском портфеле составляет 8%, валюты — 17%. Остальная часть приходится на финансовые инструменты РФ.

— В целом за последний год доля иностранных бумаг в портфелях инвесторов показала впечатляющий рост. Доля зарубежных акций, которые клиенты компании покупают на Мосбирже, составляет порядка 5%, на Санкт-Петербургскую приходится порядка 15% активов , — поделился руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

На Санкт-Петербургской бирже объем торгов иностранными бумагами по итогам июля этого года составил $31,4 млрд, что на 112% ($14,8 млрд) больше аналогичного периода 2020-го . На указанный период там зарегистрировано 12,93 млн клиентских счетов против прошлогодних 4,98 млн. Сделки заключались с около 1,57 тыс. бумаг зарубежных эмитентов, среди которых лидируют Alibaba, Tesla, Virgin Galactic, Apple.

В Центробанке не ответили на вопросы «Известий» об объемах вложенных россиянами средств в иностранные активы и потенциальных рисках. По актуальным данным регулятора, за первые три месяца этого года инвестиции в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд рублей и достигли 836 млрд. Тогда как за 2020-й вложения в такие акции увеличились на 346 млрд.

На 1 января этого года вложения в ценные бумаги российских эмитентов занимают 85%, в иностранные — 15%.

Фактор информированности

Потенциал для дальнейшего развития торговли иностранными ценными бумагами сохраняется , учитывая наблюдаемый высокий спрос на активы глобальных эмитентов, указывает аналитик «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. При этом, по мнению Дмитрия Леснова, доля операций Мосбиржи будет возрастать преимущественно за счет «отъема» части клиентов петербургской площадки . В первую очередь, вследствие запуска расчетов по акциям зарубежных компаний в долларах, подчеркнул эксперт.

Главные плюсы инвестиций в иностранные активы — возможность сформировать портфель, хорошо диверсифицированный не только по географическому признаку, но и по отраслям мировой экономики , отметил старший аналитик «МКБ Инвестиции» Антон Старцев. По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, несмотря на все проблемы американской экономики, доллар — наиболее стабильная в долгосрочном плане валюта. Учитывая, что 30-35% товарооборота в России приходится на прямой импорт, логично такую долю сберегать в иностранной валюте, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

При этом основной минус для широкого круга инвесторов — недостаточно обширное покрытие иностранных эмитентов в части аналитики и новостного потока на русском языке , уверен Антон Старцев. Вложения в такие бумаги часто требуют более глубокой «домашней работы», чем в российские, широко изучаемые отечественными брокерами, отметил он. Также Евгений Миронюк в качестве минуса выделил уплату НДФЛ с учетом валютной переоценки и особенности декларирования дивидендов от владения иностранными акциями. К рискам стоит отнести и вероятность падения стоимости портфеля в рублях при его укреплении, но это логичная плата за диверсификацию, полагает Андрей Русецкий.

В остальном риски вложений в акции крупных иностранных компаний те же, что и у российских, отмечают аналитики. По словам эксперта «Финама» Дмитрия Мороза, статистика заразившихся COVID-19 вновь попадает в фокус внимания инвесторов и оказывает негативное влияние на скорость восстановления экономики. Наиболее значимые риски для американских корпораций — сокращение монетарных стимулов, а для китайских — тенденция к ужесточению регулирования.