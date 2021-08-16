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Ход быком: какие факторы подтолкнут рынки акций в 2021-м

И почему смешанная динамика на российских площадках не повод для паники
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ход быком: какие факторы подтолкнут рынки акций в 2021-м
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2021-08-16 18:51:44
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Российский фондовый рынок продолжит демонстрировать рост, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» аналитики, однако он будет держаться в пределах 10% против 17% в первом полугодии. По их оценкам, отечественная биржа — одна из самых перспективных среди развивающихся стран. В ближайшее время положительной динамике и обновлению исторических максимумов индексов поспособствуют сильные макропоказатели и рост прибыли местных компаний. Однако таким прогнозам могут помешать «черные лебеди», связанные с обострением геополитических рисков, предупреждают эксперты.

Довлеющие аргументы

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Торги на Московской бирже 16 августа открылись в минусе. В начале сессии индекс Мосбиржи упал на 0,43%, а РТС — на 0,69%. Однако вскоре показатели вышли в плюс, увеличившись к 18:30 мск на 0,44% (3889 пунктов) и 0,32% (1671 пункт) соответственно. Такая смешанная динамика на российском рынке акций царит не первый день, сменяясь с отрицательной на положительную. В целом с начала года рублевый индикатор вырос на 18,3%, а долларовый — на 20,37%.

Причинами колебаний котировок в начале недели стали снижение цен на нефть, укрепление доллара, а также сомнения на американском рынке акций по поводу дальнейшего роста, рассказала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. На этой неделе она не исключила коррекционную динамику с возможным откатом индекса Мосбиржи до уровней 3750–3800 пунктов. У российского рынка нет весомых аргументов в краткосрочной перспективе, которые можно противопоставить неблагоприятному внешнему фону, констатировала эксперт.

Ход быком
доллар
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На рынок РФ сейчас оказывает давление неопределенность цен на черное золото, учитывая, что нефтяной сектор составляет значительную часть капитализации отечественной биржи, согласился старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков. Также риски несет распространение штамма «Дельта» в Азии, что может повлечь за собой новые локдауны и в целом торможение темпов восстановления экономик, добавил он.

— Не стоит списывать со счетов и ситуацию в Афганистане, способную обострить геополитические риски, являющиеся особенно значимым фактором для российской фондовой площадки, — отметил Максим Бирюков.

По словам управляющего директора компании «Система Капитал» Константина Асатурова, ввиду отсутствия значимых новостей на нефтяном рынке основная движущая сила для отечественных площадок сейчас — события на глобальных биржах, которые крайне волатильны в последнее время. Он считает, что на этой неделе именно они и будут задавать тон мировым площадкам, включая российскую. А их динамика, в свою очередь, будет в основном зависеть от выходящей макростатистики, ожиданий по налоговой реформе США и прогнозов изменения ставки ФРС, уверен эксперт.

Ход быком
афган
Фото: REUTERS/Stringer

Между тем, по словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, с точки зрения реальных процентных ставок рублевые активы сейчас выглядят привлекательнее, чем бумаги в долларах и евро, где реальные ставки из-за роста инфляции глубоко отрицательные. В РФ можно видеть, как отток нерезидентов частично компенсируется притоком внутренних инвесторов. Так же работает фактор реинвестирования крупной дивидендной массы, указал аналитик.

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Говоря о перспективах рынка акций в ближайшие месяцы, опрошенные аналитики сошлись во мнении, что положительной динамике и обновлению исторического максимума по индексу Мосбиржи быть. Дайверами роста станут восстановление экономик, развитие компаний, а также продолжающийся приток частного капитала на биржу.

По оценкам Максима Бирюкова, если не брать в расчет потенциальных «черных лебедей» в геополитике, то по набору макропоказателей российский рынок — один из самых перспективных среди развивающихся стран. Например, по «голубым фишкам» в РФ двузначная дивидендная доходность. Такой ситуации в других странах не наблюдается. К тому же основанием можно считать и отчеты крупных американских корпораций, которые бьют все прогнозы по выручке и прибыли, заставляя аналитиков и рынок пересматривать прогнозы, добавил эксперт.

Тогда как, по мнению Василия Карпунина, сохранить прежнюю скорость по обновлению максимумов глобальным рынкам, включая и отечественный, будет сложно. Среднесрочные риски связаны с потенциальным ухудшением отношения инвесторов к площадкам развивающихся стран из-за уменьшения программ стимулирования развитых экономик, пояснил он. В результате сократится приток ликвидности, на горизонте появится перспектива роста процентных ставок по гособлигациям, что увеличит перетоки в долговые долларовые бумаги.

Ход быком
бизнесмен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Во втором полугодии мы ожидаем более скромный рост рынка по сравнению с первым: 9–10% против 17%. Такая оценка связана с ожиданием обратной ротации из циклических отраслей в растущие сектора, которыми отечественная биржа не очень богата, и небольшой девальвации рубля, — согласился Константин Асатуров, добавляя перечень событий, которые могут повлиять на рынок РФ: ожидаемые изменения в части российского налогообложения, потенциальное возрождение ядерной сделки с Ираном и др.

По словам Натальи Малых, причин для глубокой просадки нет: в условиях цикличного роста прибылей российский рынок удачно позиционирован в этом году и продолжает привлекать новый капитал от розничных клиентов. Она отметила: эмитенты показывают сильный циклический рост прибыли, поэтому если ситуация будет стабильной, без обострения геополитических рисков, то российские рынки смогут привлечь спекулятивный иностранный капитал. Всё это создает условия для выхода индекса Мосбиржи на новые рекорды. Психологическая отметка в 4000 пунктов может быть пройдена до конца года и в долгосрочном плане это не предел, резюмировала аналитик.

Касаясь тактики поведения частных инвесторов в текущих условиях, Максим Бирюков советует новичкам минимизировать риски и делать выбор в пользу биржевых индексных фондов. При формировании портфеля из отдельных бумаг важно не забывать и о диверсификации. Эксперт считает, что сейчас стоит обратить внимание на зрелые российские компании, которые щедро делятся прибылью с акционерами. Из отдельных секторов он выделил банки, металлургию, нефтянку и ритейл.

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