Спекуляции у биржи: почему выросло число атак мошенников на частных инвесторов

Мошенники стали чаще спекулировать на теме фондового рынка и пытаться обмануть частных инвесторов, рассказали «Известиям» на Московской бирже. Тенденцию подтвердили в брокерских компаниях. Так, в «Финаме» зафиксировали увеличение количества жалоб на мошенников со стороны своих клиентов на 20–30%. Активизацию злоумышленников в новом сегменте профессиональные участники торгов объясняют «модой» на инвестиции, которая привлекла и преступников, готовых воспользоваться неопытностью новичков.

На фоне притока

В России участились попытки обмана граждан, интересующихся вложениями в фондовую биржу, или инвесторов-новичков, рассказали «Известиям» профессиональные участники этого рынка. В первом полугодии 2021-го количество обращений клиентов с жалобой на мошенников выросло на 20–30% по сравнению с прошлым годом, сообщил руководитель управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрий Леснов. По его словам, активность злоумышленников нарастает на фоне притока частных инвесторов на фондовый рынок, наблюдаемого с весны 2020 года. С появлением на бирже большого числа новичков преступники стремятся сыграть на их неопытности и незнании, пояснил он.

— Чаще всего мошенники подталкивают физлиц открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. Затем они исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов, — рассказал Дмитрий Лесных.

Спекуляции у биржи_2 Фото: РИА Новости/Роман Галкин

В БКС отметили, что не фиксируют роста жалоб клиентов на злоумышленников. По словам начальника управления противодействия мошенничеству компании Владимира Кухаренко, такие случаи были более актуальны в 2018 году. Сейчас почти никто уже не «ведется» на предложения фальшивых брокеров, обещающих повышенную доходность в иностранных компаниях, уверен он. При этом эксперт считает, что этот сегмент граждан со свободными деньгами всегда привлекателен для мошенников.

В остальных крупных брокерских компаниях и банках не ответили на запрос «Известий».

На Московской бирже, где открыты брокерские счета более чем у 13 млн россиян, «Известиям» рассказали, что в 2021-м фиксируют рост недобросовестных практик введения граждан в заблуждение, а также спекуляций на теме ­­инвестиций в ценные бумаги. Так, в соцсетях и на других платформах появляется реклама якобы крупных брокерских компаний и банков, но с отличными ссылками и контактными данными, рассказал начальник управления по развитию сегмента розничных клиентов Мосбиржи Валерий Скотников. Изображая профучастников рынка, мошенники продают продукты, включая образовательные курсы сомнительного качества. Количество таких кейсов существенно увеличилось, при том, что ранее подобной тенденции вовсе не наблюдалось, пояснил эксперт.

— Также отмечается шквал обращений в Мосбиржу от начинающих инвесторов. Большинство жалуются, что заплатили, по сути, за бесплатную информацию на различного рода курсах, зачастую некачественных, от нескольких тысяч рублей и выше. Некоторые озвучивали цены в 30–40 тыс., — рассказал Валерий Скотников.

Самая большая опасность таких «курсов» — не в продаже бесплатных знаний сомнительного качества, а в дополнительных опциях к программе, которые якобы оправдывают высокую стоимость обучения, уверен представитель Мосбиржи. Чаще всего предлагается сформировать портфель с высокой доходностью, тогда как с биржевыми инвестициями никаких гарантий не может существовать в принципе, констатировал эксперт. В результате граждане могут остаться в еще большем убытке. На руку организаторам таких проектов играет лень людей, которые ищут готовые и легкие решения, резюмировал Валерий Скотников.

Знать риски

Впрочем, в отличие от банковской сферы биржевой рынок больше защищен и от социальной инженерии, считают эксперты.

— Например, украв данные по брокерскому счету, злоумышленник не сможет вывести средства оттуда, так как он привязывается на определенную банковскую карту. Навредить могут только тем, что они продадут какие-либо бумаги или купят их. Исключение «обогащения» преступников — случаи потери гаджета, к которому привязан счет, а также банковской карты. Но массово такое невозможно, — рассказал Валерий Скотников.

Неудивительно, что фондовый рынок привлекает мошенников: суммы на брокерских счетах могут быть гораздо больше, чем на банковских, а их владельцы еще не сталкивались с такими махинациями, отметил руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин. По его словам, успех злоумышленников будет зависеть от реализации защитных механизмов в приложениях для инвестиций. Речь, например, о дополнительных подтверждениях при входе или выводе средств.

Спекуляции у биржи_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Основной способ защиты от злоумышленников эксперты видят в повышении уровня финансовой грамотности. Первоначально стоит проверить лицензию брокера, без которой ни одна организация не имеет права стать участником финрынка, и обратить внимание на масштаб деятельности компании и срок ее работы, репутацию, посоветовал Дмитрий Лесных из «Финама». Важно запомнить: на бирже невозможно гарантировать доход в конкретном размере, добавил он.

Валерий Скотников порекомендовал тщательно подходить к обучению. Наиболее простой, но проверенный способ, — искать курсы у своего брокера, образовательные проекты и платформы, запущенные Центробанком, Минфином, Мосбиржей и другими. Например, у школы Мосбиржи есть бесплатный курс «Путь инвестора», разработанный при экспертной поддержке Банка России, который дает базу в инвестировании от понимания рисков работы на рынке до знания прав инвесторов, заключил он.