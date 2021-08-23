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Названы цвета и марки самых угоняемых автомобилей в России

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Автоугонщики в большинстве случаев (80%) угоняют автомобили черного или белого цвета. Еще автоугонщиков интересуют серые или серебристые автомобили. Такие данные следуют из статистки страховой компании «Согласие», с которой в понедельник, 23 августа, ознакомились «Известия».

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Зачастую или в 60% случаев автоугоны происходят прямо рядом с домом владельцев машин. О том, что утром или по возвращении из поездки они не обнаружили машину у дома, пишет в заявлениях большинство пострадавших.

В отдельных случаях, как отмечается, злоумышленники похищают автомобиль, который ранее арендовали.

Наиболее угоняемым авто, согласно статистике компании, является Hyundai Sonata, на втором месте оказался BMW 730d, а на третьем — Lexus LX 570. При этом меньше всего интересуют автоугонщиков Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

В первом полугодии текущего года почти половина угонов в стране пришлась на Москву и область (48%), а остальные произошли в регионах.

Наиболее дорогим угнанным авто оказался Land Rover, который похитили в столице. За него страховщики выплатили владельцу 10,6 млн рублей. За ним в рейтинге самых дорогих угнанных авто находится BMW, который угнали в Санкт-Петербурге. За него владельцу возместили 4,3 млн рублей. Третье место занял угнанный в Москве автомобиль — Jeep. Возмещение составило компании 4 млн рублей.

Также в данном списке оказались угнанный в Свердловской области Kia, за который страховщики выплатили 2 млн рублей, а также два Hyundai из Москвы и Новосибирской области, возмещение по которым составило по 1,9 млн рублей.

Всего за первое полугодие текущего года страховая компания выплатила за угнанные транспортные средства свыше 65 млн рублей. В организации добавили, что установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40 до 90% премии от угона.

Ранее в этот же день в ГИБДД дали советы по защите автомобиля от угона. Так, в Госавтоинспекции рекомендовали водителям внимательно следить за ключами транспортных средств и, покидая автомобиль, проверять, не открыты ли окна, двери, багажник или капот. Также не следует оставлять на видном месте в салоне авто сумки и другие вещи, а также документы, деньги и ценности — их лучше всегда носить с собой, говорится в списке правил.

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