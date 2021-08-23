Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены на нефть выросли на 5%
Политика
Путин встретился с королем Иордании
Мир
Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России санкциями
Общество
В России школьные выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей
Мир
РФ и Венгрия начали работу над снятием ограничений на поездки граждан
Наука
В «Роскосмосе» допустили срыв нового контракта с OneWeb из-за санкций США
Пресс-релизы
В августе состоится первый этап чемпионата России в классе аквабайк
Экономика
Выплаты военным и пенсионерам обеспечат за счет допдоходов бюджета
Общество
Уволенные актеры потребовали проведения проверок в Театре Ермоловой

Бойцовский турнир в честь Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти советского и российского спортсмена и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» 17 сентября. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Очень не хватает отца, но я должен смириться и двигаться дальше»
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — о самой тяжелой утрате в жизни, защите титула и своей популярности

«Прошлый турнир получился на 10 баллов. Новый турнир пройдет на «ЦСКА Арене» рядом с метро «Автозаводская». <…> Будут ограничения, но мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить максимум зрителей», — цитирует Гаджиева агентство городских новостей «Москва».

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC, российского бойца Хабиба Нурмагомедова умер в московской больнице 3 июля. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул.

Соболезнования семье тренера выразили президент России Владимир Путин, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021