Бойцовский турнир в честь Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве

Турнир по смешанным единоборствам, посвященный памяти советского и российского спортсмена и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» 17 сентября. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Прошлый турнир получился на 10 баллов. Новый турнир пройдет на «ЦСКА Арене» рядом с метро «Автозаводская». <…> Будут ограничения, но мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить максимум зрителей», — цитирует Гаджиева агентство городских новостей «Москва».

Заслуженный тренер России Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC, российского бойца Хабиба Нурмагомедова умер в московской больнице 3 июля. Причиной смерти стали осложнения из-за коронавируса. Похороны состоялись на следующий день в его родном дагестанском селе Кироваул.

Соболезнования семье тренера выразили президент России Владимир Путин, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, а также глава UFC Дана Уайт.