Глава UFC отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в пятницу, 3 июля, выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Покойтесь с миром, мистер Нурмагомедов», — написал Уайт в своем Instagram.

Вторую фотографию, на которой Абдулманап Нурмагомедов вместе с сыном и всей командой, глава UFC подписал: «Вам будет не хватать господина Нурмагомедова».

Ранее 3 июля свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент России Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта Олег Матыцин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер в московской больнице 3 июля. По словам его друга, дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

15 апреля Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале. Позже у него диагностировали пневмонию.

Позднее его состояние ухудшилось, его перевели на лечение в Москву, где тренер впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.

В середине июня тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что Нурмагомедов-старший вылечился от инфекции.