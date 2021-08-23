Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
В «Роскосмосе» допустили срыв нового контракта с OneWeb из-за санкций США
Пресс-релизы
В августе состоится первый этап чемпионата России в классе аквабайк
Экономика
Выплаты военным и пенсионерам обеспечат за счет допдоходов бюджета
Общество
Уволенные актеры потребовали проведения проверок в Театре Ермоловой
Спорт
Опубликован итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Мир
Поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся до конца года
Общество
Генпрокуратура РФ признала нежелательными ряд организаций Латвии и Украины
Интернет
Скорость получения госуслуг онлайн вырастет в 10 раз к 2024 году
Экономика
Решение МВФ о выделении России почти $18 млрд вступило в силу
Сюжет:

Цены на нефть выросли на 5%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 23 августа, ускорили рост до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Свести на нефть: черное золото может подешеветь до $55 за бочку
Какие факторы привели к снижению котировок

Цена на ноябрьские контракты нефти Brent в 17:21 мск росла на 4,83% и составляла $67,89 за баррель. Октябрьские фьючерсы дорожали на 4,71% — до $68,21.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI поднимались в цене на 5% — до $65,22.19 августа цена нефти Brent падала до $66,21 за баррель впервые с 24 мая. К вечеру пятницы цена октябрьских фьючерсов на североморскую марку падала на 2,23% — до $64,97 за баррель.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Страны — участницы переговоров договорились о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате объединение поддержало установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с — до 11,5 млн б/с.

Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на цены на этот ресурс, указывали аналитики, опрошенные «Известиями». В случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021