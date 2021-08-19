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Цена нефти марки Brent упала ниже $67 за баррель

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Цена нефти марки Brent упала до $66,21 за баррель впервые с 24 мая. Это следует из данных торгов на Московской бирже 19 августа.

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По состоянию на 10:00 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE также опустилась — на 2,18%, до $66,99 за баррель.

Bloomberg отмечал, что после стремительного роста в первом полугодии нефтяные цены начали понижаться в июле-августе. Новый штамм коронавируса «Дельта» привел к ограничению мобильности во многих странах, включая КНР, что нанесло ущерб энергопотреблению в мире.

В июле страны ОПЕК+ продлили действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Альянс договорился о повышении добычи на 400 тыс. б/с ежемесячно до исчерпания ограничений, составляющих сейчас 5,8 млн б/с.

В результате переговоров объединение поддержало установление новых базовых отсечек в соглашении для России и других стран. Так, новые базовые уровни добычи для России и Саудовской Аравии повысят на 0,5 млн б/с — до 11,5 млн б/с.

Согласно отчету ОПЕК, опубликованному 12 августа, спрос на нефть в мире в этом году вырастет на 6 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн. При этом Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз, ожидая роста спроса на 5,3 млн баррелей в сутки, хотя в июле оценивало потенциальный рост в 5,4 млн баррелей в сутки. Соотношение спроса и предложения на рынке останется главным фактором, влияющим на цены на этот ресурс, указывали аналитики, опрошенные «Известиями». В случае успешной вакцинации в мире стоимость ресурса до конца года может подняться выше $80 за баррель, считают эксперты.

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