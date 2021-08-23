Эксперт назвал неутешительными результаты переговоров Зеленского и Меркель

Результаты визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину неутешительны для Киева — президент страны Владимир Зеленский не получил хороших новостей ни по экономической помощи, ни по Донбассу, ни по вопросу трубопровода «Северный поток – 2». Такое мнение в понедельник, 23 августа, выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Главным результатом переговоров, по словам эксперта, стало то, что Меркель донесла до Зеленского, что СП-2 почти завершен и изменений проекта ждать не стоит.

«При этом Киеву пообещали помощь, которая когда-то достигнет миллиарда евро, но пока Германия предоставит €175 млн. Если исходить из формальной численности населения Украины в 44 млн человек, то получается €4 на человека, то есть очень мало. Еще один результат — Киеву снова указали на то, что необходимо выполнять Минские соглашения. В итоге результаты визита для Киева неутешительны», — подчеркнул Безпалько.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, в свою очередь, выразил мнение, что никаких серьезных решений в результате переговоров двух лидеров не было принято. От позиции Киева ничего не зависит, заметил он.

«Украина выполняет все пожелания американцев, уровень Зеленского — исполняющий обязанности посла США на Украине. Можно сказать, что канцлер приехала из вежливости. Берлин продемонстрировал приверженность выбранному курсу, заверил украинцев в своей поддержке, но ничего по существу не пообещал», — заключил Евсеев.

Накануне Меркель встретилась с Зеленским. Встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

В частности, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Меркель, со своей стороны, выступила за проведение встречи в нормандском формате. Она считает, что Россия «является неотъемлемым участником войны в Донбассе» и должна пойти на переговоры с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие со словами Меркель. Песков напомнил, что в Минских соглашениях Россия не упоминается, так как Москва не имеет к сторонам конфликта никакого отношения.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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Донбасс и поток: для чего Ангела Меркель приезжала в Киев