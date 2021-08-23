В Кремле отреагировали на слова Меркель о конфликте в Донбассе

Россия не согласна с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что российская сторона является участницей конфликта в Донбассе. Об этом заявил в понедельник, 23 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь мы расходимся во мнениях. Более того, это не просто мнение. Здесь, наверное, уместно напомнить о краеугольном камне всего процесса урегулирования кризиса на Украине, это о Минских договоренностях», — сказал представитель Кремля, комментируя соответствующее высказывание Меркель.

Песков напомнил, что в этом документе Россия не упоминается, так как Москва не имеет к сторонам конфликта никакого отношения.

«Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к Минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта», — подчеркнул он.

Говоря о проведении саммита «нормандской четверки» Песков указал, что все хотят провести его так, чтобы «это стало весомым шагом на пути внутриукраинского урегулирования».

Однако, по мнению пресс-секретаря, для проведения саммита нужно «какое-то субстантивное наполнение этого саммита», но оно по-прежнему отсутствует.

Накануне Меркель встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После брифинга с представителями СМИ переговоры прошли в расширенном формате.

В частности, стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Украинский президент отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Меркель, со своей стороны, выступила за проведение встречи в нормандском формате. Она считает, что Россия «является неотъемлемым участником войны в Донбассе» и должна пойти на переговоры с Украиной.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.