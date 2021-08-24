Зловещие младенцы: «Босс-молокосос – 2» лидирует в прокате

Посещаемость российских кинотеатров к началу нового сезона продолжает медленно, но верно расти: более 1,8 млн зрителей в прошедший уикенд — это самый высокий показатель с конца мая. Общая касса при этом составила около 500 млн рублей, то есть примерно столько же, сколько собирали национальные кинотеатры в этот же период в допандемийном 2019 году.

Молоко обсохло

Одна из главных индустриальных новостей прошлой недели — увеличение числа кинозалов сети КАРО в полтора раза, что сегодня, на фоне пока еще невысоких показателей по сборам, кажется почти провокацией. Но на самом деле это ход на опережение.

— Все самые амбициозные проекты КАРО всегда начинала в кризис, — рассказала «Известиям» президент этой сети кинотеатров Ольга Зинякова. — Мы видим, что зритель вернулся в кино, потенциальные хиты бокс-офиса больше не откладываются. Чтобы укрепить тенденцию, кинотеатрам нужно предложить аудитории ни с чем не сравнимый опыт кинопоказа — и мы как сеть кинотеатров нового поколения видим в этом свое предназначение. Тренд на развлечения в шаговой доступности в районах Москвы во время пандемии только усилился, и мы будем рады инвестировать в это направление и создавать такие площадки.

Бокс-офис предсказуемо возглавила семейная анимационная комедия DreamWorks Animation «Босс-молокосос – 2»: у нее почти 250 млн рублей. Герои первого фильма Тим и Тед выросли — с момента их удивительного большого приключения прошло слишком много лет. Но теперь им нужно срочно примерить младенческие тела, объединившись с малышкой Тиной, чтобы спасти мир от армии злобных ребятишек, выращенных в секретной лаборатории.

Появление суперагентши-младенца Тины дало повод российским прокатчикам еще в 2020 году огласить слоган будущего мультика: «Новая соска — просто бомба». Российские СМИ и блогеры забили тревогу, начался скандал, благодаря чему о мультфильме узнали даже те, кто семейной анимацией никогда не интересовался. Слоган в итоге убрали вообще, не заменив никаким другим.

Трудно сказать, насколько всё это сказалось на результатах проката картины в России. По крайней мере, результатам «Босса» в нашей стране не повредило то, что он еще в июле стартовал в США одновременно и в кино, и онлайн. Уже на этапе российских превью-показов прошлой недели с их феноменальной посещаемостью более 50 зрителей на сеанс (а средний показатель сейчас — 5–15 билетов) стало ясно, что нехватка семейного контента огромна, и это ощущается даже летом. Кинотеатры благоразумно отдали фильму 45% всех сеансов в стране — и не прогадали.

— Сиквел мультфильма «Босс-молокосос» ожидаемо стал абсолютным лидером и продолжит зарабатывать еще несколько недель: у него для этого есть все данные, — сказала Ольга Зинякова. — Сопоставимых по весомости семейных релизов до начала осени не предвидится, а потому мы ждем серьезного увеличения кассы.

Героически второй

Как признала Ольга Зинякова, у фантастической комедии «Главный герой» — отличные показатели, но кассу несколько перетягивают «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Круиз по джунглям». При этом позитивный «сарафан» помогает ленте удержаться на плаву, отметила эксперт, причем это не просто «на плаву», а самая высокая наработка в десятке кассовых лидеров уикенда. Больше только у арт-хитов вроде «Аннетт» и «Ненависти», которые на 11-м и 12-м местах прокатной таблицы соответственно. В отчетный уикенд «Главный герой» заработал 124 млн рублей — это второе место по сборам, а его общая касса уже перевалила за 400 млн и на этой неделе достигнет полумиллиарда.

Третье место — у «Отряда самоубийц»: 41 млн рублей. К третьему уикенду его сборы упали более чем в семь раз по сравнению со стартовыми 303 млн. Но в итоге у фильма уже более 600 млн, что можно считать высокими цифрами для августа.

На риск пошли прокатчики фантастического нуара «Воспоминания» с Хью Джекманом — полнометражного дебюта Лизы Джой, шоураннера сериала «Мир Дикого Запада». За неделю до выхода в кинотеатрах (он намечен на 26 августа) начались предпоказы, что, учитывая холодный прием «Воспоминаний» за океаном, картине, может быть, было и не нужно. Лиза Джой создала настолько огромный и красочный мир, что в двухчасовом полотне как самому этому миру, так и его героям оказалось слишком тесно.

Ольга Зинякова отметила, что за счет предпоказов у фильма есть возможность заработать до прихода сентября, богатого на интригующие премьеры с большим потенциалом. Но сейчас «Воспоминания» собрали только 19,8 млн (4-е место), и непонятно, сможет ли это кино даже при полноценном прокате взять хотя бы примерно такую же сумму в следующий уикенд. За последние четыре года ни один фильм с Джекманом не становился коммерческим хитом; после «Логана» актер предпочитал сниматься в небольших проектах, хотя, например, озвучил одного из персонажей «Главного героя», делающего сейчас кассу в кинозалах всего мира. Интервью с актером о его новой работе читайте в «Известиях».

На пятом месте с небольшим отставанием от «Воспоминаний» — диснеевский «Круиз по джунглям»: 19,7 млн рублей. На прошлой неделе приключенческий фильм перешел через рубеж в полмиллиарда и, вероятно, доберет до 600 млн, прежде чем уступит дорогу новым релизам.