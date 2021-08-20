«Молокосос» и «Ненависть»: молодежные разборки оккупировали экраны

Взрослые маскируются под младенцев, молодежь дерется с полицией, а подросшая жертва преступников сама превратилась в суперкиллершу. К этим новинкам уикенда «Известия» советуют добавить действительно экстремальную «Перезагрузку» — и выбрать, на что сходить в кинотеатр в выходные.

«Босс-молокосос — 2»

Режиссер: Том МакГрат. В ролях: Алек Болдуин, Джеймс Марсден, Эми Седарис, Ариана Гринблатт, Джефф Голдблюм

Задолго до своего выхода, который, кстати, дважды переносился в США — с марта на сентябрь, а потом назад, на июль, сиквел мультика DreamWorks Animation круто оскандалился в России. Маркетологи компании решили немного поиграть с аудиторией и «взрослой» темой, ключевой для этой франшизы. Поэтому еще в ноябре 2020-го они локализовали слоган «Игры кончились» как «Новая соска — просто бомба». Логика проста: взрослые герои в младенческих телах в мультфильме носят соски во рту, как гангстеры — сигары. А к двум персонажам-братьям добавилась еще одна «малышка», тоже с соской. Но в эпоху #MeToo выходить на рынок с таким слоганом нельзя. В Сети появилось невероятное количество активистов, которых это выражение оскорбило, потому что они увидели в нем чуть ли не пропаганду педофилии. Сочинялись и отправлялись жалобы в американский офис Universal Pictures, юристы выступали с бесплатными консультациями по поводу допустимости слогана — в общем, антиреклама была сильная.

Сегодня, впрочем, весь этот шум забыт, на постере нет вообще никакого слогана, зато есть проблема поважнее. В США релиз вышел еще 2 июля одновременно в кино и онлайн, так что к старту фильма в России интернет уже переполнен копиями мультика в идеальном качестве и с оригинальной дорожкой с голосами Алека Болдуина и Джеффа Голдблюма. Для летнего проката с удручающе низкими цифрами посещаемости это большой минус. Впрочем, превью-показы продемонстрировали высокую явку (56 человек на сеанс). А теперь на помощь дистрибьютору придет погода — в выходные похолодает, и семейный зритель пойдет с детьми в кино, где у «Босса» конкурентов почти нет.

«Ненависть»

Режиссер: Матье Кассовиц. В ролях: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саид Тагмауи, Абдель Ахмед Гили

Не просто культовый, а один из важнейших фильмов 1990-х годов , «Ненависть» Матье Кассовица, выросшая из «Таксиста» Мартина Скорсезе, впервые выходит в российский прокат . И удивительное дело: кажется, что снята лента здесь и сейчас, и даже отсутствие у ее героев мобильников не бросается в глаза . Потому что ничего не изменилось. Бродят по бедным кварталам трое юношей, грызутся между собой, «наезжают» на встречных, хамят стражам порядка, устраивают потасовку на выставке с фуршетом, дерутся, мирятся, занимаются мелким воровством и хулиганством . Но они не одни такие: весь мир вокруг них полон агрессии, неравенства, нетерпимости, насилия и других пороков. А полиция? Полиция пользуется своим правом безнаказанно применять оружие.

Нам показывают один день из жизни этих ребят . На улицах — беспорядки, обитатели гетто бунтуют, полиция зверствует все сильнее, и один коп теряет в толпе табельный пистолет. А Винс (Венсан Кассель) нашел его и очень хочет использовать. Понятно, что это чеховское ружье недолго провисит на стене. Картина получила три «Сезара», а до этого — приз в Каннах , причем ходит легенда, что на премьере охраняющие фестиваль французские полицейские при появлении съемочной группы демонстративно повернулись к ней спинами. Только непонятно, сколько в этом правды: ведь полицейских, как и всех остальных непрофессиональных зрителей, на показы фестиваля не пускают, и фильм они видеть не могли. Но в этой байке есть художественная истина, напрямую связывающая «Ненависть» с породившей ее действительностью.

«Перезагрузка»

Режиссер: Тьерри Донар

В этот уикенд выходит еще одна картина с участием Венсана Касселя, но на этот раз совсем свежая. И Кассель там скорее для привлечения внимания — звезд часто зовут в документальные проекты в качестве рассказчиков, потому что их имена в титрах помогают продавать такие фильмы. «Перезагрузка» балансирует между видовым и спортивным кино, и, хотя голос за кадром сетует, что из-за пандемии связь с природой (на самом деле — с экзотическими и труднодосягаемыми местами) утрачена, понятно, что именно закрытые границы и карантин помогают успеху этого релиза. Он — своеобразная компенсация за ограничения: пошел в кино — и получил дозу экстрима без больших финансовых затрат и риска заразиться во время поездки.

В числе представленных нам документальных аттракционов, которые выглядят зрелищнее любого «Бонда», — прыжок с Монблана на крохотных парапланах и безумные норвежцы, несущиеся на сноуборде и лыжах со скоростью 100 км/ч, а еще серфингисты и другие искатели острых ощущений. Их трюки подаются через флер ностальгии по «потерянному раю», хотя к выходу фильма «рай» уже в значительной степени успел вернуться к тем, кто может себе его позволить. И у кого хватит смелости, разумеется.

«Кодекс киллера»

Режиссер: Мартин Кэмпбелл. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Мэгги Кью, Роберт Патрик

Сюжет — словно продолжение бессоновского «Леона». Самый крутой наемный убийца в мире (Сэмюэл Л. Джексон) однажды спас от смерти девочку и воспитал ее по своему образу и подобию. Вместе они совершили немало славных дел, отправляя на тот свет «тех, кто этого действительно заслуживает». Потом киллера самого устранили , и очень жестоко. А его выросшая «протеже» (так в оригинале называется боевик) Анна, которую играет Мэгги Кью, решила мстить . И главным подозреваемым в ее незамысловатом расследовании становится мафиози Рембрандт (Майкл Китон), который, кстати, тоже великолепно умеет убивать. Причем Рембрандту Анна нравится, и он не прочь поиграть с ней в кошки-мышки, только после каждого этапа их «игры» будет оставаться гора трупов.