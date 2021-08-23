Опубликован итоговый состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу определился с итоговым списком игроков на осенние матчи-отборы чемпионата мира – 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Об этом 23 августа сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В итоговый список вошли 24 полевых игрока и пять вратарей.

Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков (ФК «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Терехов (защитник ФК «Сочи»), а также полузащитник «Динамо» Денис Макаров.

«Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в «Антальяспоре», — объяснил главный тренер сборной России Валерий Карпин, которого цитирует РФС.

Карпин добавил, что Сергей Терехов из «Сочи» получил травму и вместо него был приглашен другой кандидат на эту позицию — защитник ФК «Краснодар» Сергей Петров. Карпин также пояснил, почему в итоговый список не попал Денис Макаров.

«Он хорошо использует отведенное ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», — отметил он.

Таким образом, в итоговый состав национальной сборной вошли:

вратари Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»), Сергей Песьяков («Ростов»);

— защитники Игорь Дивеев и Марио Фернандес (оба ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»);

— полузащитники Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян и Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

— нападающие Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Предварительный список, в который вошел 31 футболист, Карпин озвучил 16 августа. Тогда же он прокомментировал, почему не вызвал в состав национальной команды на ближайшие матчи форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. По его словам, оба футболиста находятся «не в лучшей своей форме по разным причинам».

Национальная сборная в рамках квалификации проведет 1 сентября матч с командой Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии с киприотами и 7 сентября — в Москве со сборной Мальты. После трех матчей российские футболисты занимают второе место в группе H с шестью очками. Позицию ниже занимает сборная Хорватии, передает «Спорт-Экспресс».

Карпин возглавил сборную России по футболу в июле. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, отправленного в отставку после неудачного выступления российской сборной на Евро-2020.