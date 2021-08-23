Чернышенко рассказал о способе усилить кибербезопасность в пять раз

Эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз, если киберинциденты будут выявлять без участия человека. Об этом 23 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Эффективность обеспечения кибербезопасности может увеличиться в пять раз за счет роста доли киберинцидентов, выявленных без участия человека», — сказал Чернышенко на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ранее, 2 августа, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что Россия с начала года 35 раз запрашивала США относительно происхождения кибератак. По его словам, запросы российских компетентных органов по поводу кибератак остаются без реакции со стороны США.

Антонов также заявил, что надеется на то, что диалог Москвы и Вашингтона по кибербезопасности приобретет в будущем всеобъемлющий характер, в том числе будет включать обсуждение влияния киберугроз на системы контроля вооружений.

7 июля заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщал, что за минувший год число хакерских атак на критическую инфраструктуру страны выросло в 3,5 раза.

Храмов также добавил, что за последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений — с 65 тыс. до 510 тыс. По его словам, такие действия наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам.

Вопрос кибербезопасности поднимался на полях Российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где президенты России и США договорились начать консультации по данному направлению. Владимир Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.