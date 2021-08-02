РФ с начала года сделала 35 запросов США о происхождении кибератак

Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что Россия с начала года 35 раз запрашивала США относительно происхождения кибератак. Об этом дипломат заявил в интервью журналу National Interes.

По его словам, запросы российских компетентных органов по поводу кибератак остаются без реакции со стороны США.

«В 2020 году их было 45, а в первом полугодии 2021 года — 35. Со своей стороны мы полностью удовлетворили 10 запросов из США в прошлом году и две апелляции в первом полугодии текущего года. Это говорит о том, что нам есть над чем поработать», — указал он в материале от 1 августа.

Антонов заявил, что надеется на то, что диалог Москвы и Вашингтона по кибербезопасности приобретет в будущем всеобъемлющий характер, в том числе будет включать обсуждение влияния киберугроз на системы контроля вооружений.

«На данный момент имели место несколько раундов консультаций, и это, конечно, важный и многообещающий знак. Американские коллеги тем не менее предпочитают фокусировать дискуссии в основном на вымогательстве, хотя кибербезопасность намного шире. Я надеюсь, что этот диалог приобретет всеобъемлющий характер в ближайшем будущем», — сказал Антонов.

Антонов указал, что Москва последовательно стремится наладить профессиональное сотрудничество с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Так, по его словам, с 2015 года российская сторона предприняла шесть попыток запустить такое взаимодействие.

Кроме того, он напомнил, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению сотрудничества Москвы и Вашингтона в области международной информационной безопасности (МИБ). Однако официальной реакции на это не последовало, подчеркнул посол.

«Еще раз заявляем, что Россия готова к честному и взаимовыгодному сотрудничеству, без политизации и скрытых повесток дня. Мы ответственно подходим к вопросам кибербезопасности», — указал он.

Антонов также объявил, что Россия стала первым государством, разработавшим и представившим в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационных и коммуникационных технологий в преступных целях. Официальная презентация документа состоялась в Вене 27 июля, уточнил дипломат.

Вопрос кибербезопасности поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где лидеры двух стран договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.

9 июля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности, заявили в Кремле.

27 июля заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг уточнил, что Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки. Однако, как отметил Даунинг, власти России к ним непричастны.

На следующий день Антонов рассказал о том, что Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, тогда как 80 российских запросов остались без ответа.