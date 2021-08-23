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Путин рассказал о строительстве двух атомных подлодок в РФ

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На российских верфях в понедельник, 23 августа, были заложены четыре подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца. Кроме того, в стране начато строительство двух военных кораблей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

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«Наращивается потенциал Военно-морского флота. Так, сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», — сказал российский лидер во время открытия международного военно-технического форума «Армия-2021».

Также в понедельник Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах России превышает 80%.

Глава государства подчеркнул, что стране есть что предложить союзникам и партнерам в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам Путина, многие образцы российского вооружения не имеют альтернатив в мире. Российский лидер добавил, что год от года «на полях» форума заключаются солидные портфели взаимовыгодных контрактов на поставку российской военной продукции.

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке 23 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия-2021». На нем представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Также Министерство обороны РФ продемонстрирует более 300 серийных образцов техники.

На форуме будут продемонстрированы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, модернизированный самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50У.

Как 18 августа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, оборонное ведомство намерено подписать 45 государственных контрактов на полтриллиона рублей в ходе форума «Армия-2021». Министр добавил, что ведомство заключит соглашение на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.

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