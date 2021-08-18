МО намерено подписать на форуме «Армия-2021» госконтрактов на 500 млрд

Министерство обороны России намерено подписать 45 государственных контрактов на полтриллиона рублей в ходе военно-технического форума «Армия-2021», заявил в среду, 18 августа, глава ведомства Сергей Шойгу.

«В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей», — цитирует министра обороны газета «Красная звезда».

По словам Шойгу, будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

Министр добавил, что ведомство заключит соглашение на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.

В международных играх «АрМИ-2021» примут участие наблюдатели из четырех стран НАТО, добавил Шойгу.

«В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», — указал Шойгу.

Участвовать в 34 конкурсах будут более 280 команд из 34 государств. Впервые в играх примут участие военные из Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора. Три конкурса пройдут в этом году впервые: «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры».

Армейские Международные Игры состоятся с 22 августа по 4 сентября. Россия примет 16 конкурсов, Белоруссия, Китай и Иран проведут по три, по два пройдут во Вьетнаме, Казахстане, Узбекистане и Монголии. Алжир, Армения, Сербия и Катар организуют по одному конкурсу.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» пройдет с 22 по 28 августа, свое участие в мероприятии подтвердили 97 стран, 34 делегации которых возглавят руководства военных ведомств. На форуме 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения выставят около 1,5 тыс. предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. На форму покажут вооружение и военную технику не только в статике, но и в динамике со стрельбой.

При этом, по словам главы Минобороны России, перспективная боевая техника, которая представлена ​​на форуме, уже в этом году поступит в российскую армию. В частности, речь идет о военно-транспортных самолетах Ил-112В, а также модернизированных Ан-124-100 и вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Также в этом году Вооруженные силы РФ получат четыре подводные лодки, три из которых атомные и одна дизель-электрическая, шесть боевых надводных кораблей и серийные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.

По оценке Шойгу, такое расширение военного арсенала позволит довести долю современного оружия в ВС РФ до 71,9%.

Мероприятия пройдут в Военно-патриотическом парке «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Участники смогут посетить выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, протокольные и культурно-художественные мероприятия.

Также на форуме 25–26 августа состоится чемпионат по управлению БПЛА и робототехническими комплексами.

Ранее, 10 августа, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия — это «фактически войска постоянной готовности», чему способствуют внезапные проверки военнослужащих. Он также уверен, что наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества.