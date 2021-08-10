Шойгу назвал самой страшной угрозой разложение общества в стране

Наиболее страшной угрозой для страны является разложение общества, убежден министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он заявил во вторник, 10 августа, в ходе выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — отметил министр.

При этом внутренние угрозы представляют собой большую опасность, считает Шойгу.

«Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», — резюмировал он.

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны. По его мнению, эти угрозы основаны на информационных атаках, дезинформации, а также попытках манипулировать массовым сознанием.