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В СФ заявили о попытках Киева подтолкнуть мир к военному конфликту с Россией

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Украина призывает по сути к военному конфликту с Россией, организуя форум «Крымская платформа», считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в понедельник, 23 августа, в беседе с «Известиями».

По мнению политика, большинство лидеров понимают, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, а его обсуждение превращается в «обычную говорильню, которую украинские власти пытаются навязать всему миру».

«Все же прекрасно понимают, что говорить о мерах по возврату Крыма это несерьезно. Это призывы, по сути, к военному конфликту с Россией, потому что она никогда не согласится на пересмотр решения крымского референдума. Вопрос может решиться только военным путем, к чему всех пытается подтолкнуть Украина», — подчеркнул Джабаров.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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Кроме того, он добавил, что страны, которые будут активнее всего действовать на «Крымской платформе» должны понимать, что Москва будет расценивать это как вмешательство во внутренние дела страны.

Форум «Крымская платформа» проводится 23 августа в Киеве. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

22 августа замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет расценивать форум «Крымская платформа» как политический перформанс, а участие в нем стран ЕС негативно скажется на диалоге с Москвой.

В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИДа Хайко Мааса будет министр энергетики Петер Альтмайер. По ее словам, это никаким образом не связано с Россией.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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