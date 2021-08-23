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ФМБА подаст документы на регистрацию препарата «Мир-19» в сентябре

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в сентябре направит в Минздрав России документы на регистрацию препарата от COVID-19 «Мир-19». Об этом в понедельник, 23 августа, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

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«Препарат «Мир-19» заканчивает вторую фазу клинических исследований — в настоящее время уже около 160 пациентов получили «Мир-19». Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше решить вопрос о его регистрации», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Об успешном прохождении препаратом доклинических испытаний сообщалось 9 июля. Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества — малых интерферирующих РНК и пептида — носителя. С помощью активного компонента — малых интерферирующих РНК — препарат разрушает конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию (способность к размножению). В результате испытаний ученые обнаружили, что «Мир-19» в 10 тыс. раз снизил концентрацию вируса у инфицированных животных.

При этом препарат не влияет на геном человека, так как при разработке были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для людей.

Отмечалось, что препарат будет эффективным против всех известных штаммов коронавируса, включая британский и индийский.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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