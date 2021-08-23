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Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Туле

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) в понедельник, 23 августа, опубликовала видео задержания с поличным агента спецслужб Украины в Туле, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии РФ.

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На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в гаражную мастерскую, где задерживают мужчину.

По данным ведомства, украинец по заданию разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения, сообщили в ФСБ.

24 июня жителя Симферополя задержали по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал для спецслужб страны информацию о полетах российской военной авиации.

В конце марта Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу Украины. По версии следствия, обвиняемая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке секретную информацию.

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