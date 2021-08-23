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В Туле задержали собиравшего данные о российском оружии украинца

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала с поличным агента спецслужб Украины в Туле, собиравшего данные о перспективном стрелковом оружии РФ. Об в понедельник, 23 августа, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — добавляется в сообщении.

24 июня жителя Симферополя задержали по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина собирал для спецслужб страны информацию о полетах российской военной авиации.

В конце марта Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии гражданку РФ Галину Довгополую, признав ее виновной в госизмене в пользу Украины. По версии следствия, обвиняемая в 2017–2018 годах выдавала украинской военной разведке секретную информацию.

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