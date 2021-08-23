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Вильфанд предупредил о «колоссальной жаре» в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири прогнозируется аномальная жара до конца рабочей недели.

«В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6–9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8–11 градусов. Жара колоссальная», — уточнил он в беседе с ТАСС в понедельник, 23 августа.

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В настоящий момент, согласно данным Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается +33 градуса, в Свердловской и Курганской областях — +36 градусов, в Башкортостане — +38...+40 градусов.

Вильфанд также отметил вероятность потепления в Москве к концу недели до +25 градусов. По его словам, в понедельник и вторник температурный фон в столице установится в пределах +19... +21 градусов, это выше нормы примерно на 1–2 градуса.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в ряде российских городов побиты температурные рекорды на предыдущей неделе. Во всяком случае Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск — это те пункты, которые на востоке дали вчера рекорды, добавил он.

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