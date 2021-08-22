Синоптик рассказал о температурных рекордах в регионах России

В ряде российских городов побиты температурные рекорды на этой неделе. Об этом в воскресенье, 22 августа, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Во всяком случае Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск — это те пункты, которые на востоке дали вчера рекорды. Екатеринбург, Чебоксары — это то, что в центре, и Пермь, Красноуфимск, Уфа, Самара, Ульяновск — это то, что на западе региона, который охвачен жарой. То есть это достаточно большой регион, охватывающий миллионы квадратных километров, и температура здесь превышает рекордную иногда на 3-4 градусов», — сообщил он RT.

Также синоптик добавил, что в скором времени температура воздуха будет постепенно спадать.

«Поэтому до пятницы Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск в объятьях этой жаркой погоды, а до среды это Челябинск и Оренбург, до вторника включительно это Екатеринбург. В понедельник похолодает в Казани, во вторник — в Перми, а до этого — жаркая погода», — отметил он.

Как сообщает Шувалов, несмотря на понижение температуры воздуха, осадки не будут интенсивными, хотя они «были бы нужны для облегчения чрезвычайной пожарной ситуации в этих районах».

Он добавил, что в столичном регионе в ближайшие дни и даже в начале сентября дневная температура будет в пределах +15...+20 градусов.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

18 августа ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал «Известиям», что в Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры. По его словам, скоро станут заметны первые признаки осени.