Вильфанд допустил всплеск тепла в Москве в конце недели

Есть вероятность потепления в Москве к концу недели до +25 градусов, рассказал 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник температурный фон в столице установится в пределах +19... +21 градусов, это выше нормы примерно на 1–2 градуса.

При этом в среду и четверг столбики термометров покажут цифры, близкие к нормальным значениям, — 17–20 градусов тепла. Ночью ожидается в диапазоне +8... +10 градусов.

«Затем, по предварительным расчетам, будет повышение температуры. Но пока что этот прогноз предварительный», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Существует вероятность повышения температуры в столице в пятницу и субботу до +25 градусов, пояснил синоптик.

Ранее в этот день Вильфанд пообещал жителям Центрального федерального округа (ЦФО) сохранение летней погоды еще минимум пять-шесть дней.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».