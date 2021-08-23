Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО
Мир
США отслеживают угрозы террористов при эвакуации из аэропорта Кабула
Мир
Афганский журналист рассказал о происходящем в районе аэропорта Кабула
Спорт
Матч чемпионата Франции прервали после нападения болельщиков на игроков
Мир
Украина планирует открыть филиалы «Крымской платформы» в ряде стран
Мир
Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке
Экономика
Новое правительство Афганистана может не получить 21,9 т золотого резерва
Мир
Шесть человек пострадали при взрыве на морской платформе Pemex
Армия
В России сразу шесть боевых кораблей начнут строить 23 августа
Сюжет:

Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Летняя погода сохранится в Центральном федеральном округе (ЦФО) еще минимум пять-шесть дней, сообщил 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

«Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до +25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа», — сказал синоптик в беседе с ТАСС.

Он отметил, что жителей ЦФО «разбаловала» аномальная жара, поэтому текущая погода может показаться немного холоднее обычной. Однако «лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим», пояснил Вильфанд.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

Днем ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столице с 20 августа начнет холодать. Отступление жары, по ее словам, не означает приход осени, оно характерно для последних дней лета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021