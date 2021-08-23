Вильфанд пообещал сохранение на неделю лета в ЦФО

Летняя погода сохранится в Центральном федеральном округе (ЦФО) еще минимум пять-шесть дней, сообщил 23 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в настоящее время температура в регионе близка к нормальным показателям.

«Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила. Более того, к выходным существует вероятность повышения температуры до +25 градусов в Москве. Такая ситуация актуальна для всего Центрального федерального округа», — сказал синоптик в беседе с ТАСС.

Он отметил, что жителей ЦФО «разбаловала» аномальная жара, поэтому текущая погода может показаться немного холоднее обычной. Однако «лето в наших широтах все-таки не может быть тропическим», пояснил Вильфанд.

19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве температура воздуха опустится до +17 градусов. По словам синоптика, «лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

Днем ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в столице с 20 августа начнет холодать. Отступление жары, по ее словам, не означает приход осени, оно характерно для последних дней лета.