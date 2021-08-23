МИД отверг опасения о скором отключении России от платежной системы SWIFT

Опасности отключения России от системы SWIFT пока нет. Об этом 23 августа заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — заявил Биричевский.

По словам Биричевского, у России нет цели как можно быстрее создать альтернативу SWIFT. Приблизительных сроков завершения работы над подобной системой в РФ нет.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», — сказал дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Биричевский отметил, что работа с партнерами над системой продолжается. Более того, работа предстоит постоянная, ожидать, что она через несколько лет закончится, не стоит, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 26 июня, лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что европейская экономика понесет урон в случае отключения России от платежной системы SWIFT. Он указал на создание РФ собственной системы передачи финансовых сообщений, что свидетельствует о разработке страной путей выхода из ситуации в случае отключения от SWIFT.

3 июня заместитель главы российского МИДа Александр Панкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что отключение России от SWIFT может обернуться для платежной системы материальными убытками и имиджевыми потерями. Он отметил, что система не относится к категории монопольных и в разных странах существуют ее аналоги.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией страны Запада начали рассматривать отключение от SWIFT в качестве способа давления на Москву. В апреле 2021 года Европарламент предложил отключить Россию от международной системы SWIFT, инициативу внесли в проект резолюции. Документ носил декларативный, а не обязательный характер. Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что альянс не может добиться отключения России от SWIFT. Он сообщил, что платежная система является международной частной организацией, поэтому Евросоюз «не имеет компетенции», чтобы давить на нее.

В Кремле заявляли, что Россия при необходимости может найти аналоги этой системе. В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов.