Женщина выпустила собаку в салоне самолета Симферополь–Омск

Сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая, вопреки правилам, выпустила свою собаку из переноски в салон самолета. Об этом 23 августа говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

«В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывшего из Симферополя, требуются сотрудники полиции в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок», — говорится на сайте МВД по СФО.

Согласно пресс-службе, во время полета женщина игнорировала неоднократные требования экипажа вернуть питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться нецензурной бранью в адрес окружающих и бортпроводников.

Сотрудники транспортной полиции доставили женщину с собакой в дежурную часть.

Нарушительнице порядка грозит административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что в московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали дебошира, который устроил скандал, так как опоздал на рейс. Мужчина начал ругаться с сотрудниками аэропорта. Они не захотели выслушивать оскорбления и вызвали полицейских.