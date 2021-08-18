Прямой эфир
Мир
Угроза цунами объявлена после землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату
Мир
Президент Литвы заявил о необходимости изменения миграционной политики ЕС
Общество
Веранды ресторанов рекомендовано закрыть в Москве из-за непогоды
Экономика
Экономически активные россияне стали чаще брать потребкредиты
Мир
ВСУ провели контрдиверсионные учения на границе с Крымом
Общество
Зрителей кинотеатров в РФ будут предупреждать о длительности рекламы
Экономика
Поставщики продуктов пожаловались на рост цен на перевозки до 160%
Мир
Украина запланировала выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Общество
Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный

Во Внуково задержали ждавшего самолет три дня дебошира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали дебошира. По словам очевидцев, мужчина устроил скандал, так как опоздал на рейс, который ждал три дня. О произошедшем 18 августа сообщает канал РЕН ТВ.

Дебошир начал ругаться с сотрудниками аэропорта. Они не захотели выслушивать оскорбления и вызвали полицейских.

Мужчину скрутили и после отказа подчиниться заковали в наручники. Позже он был доставлен в отдел.

Ранее, 27 июня, в московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за безопасной дистанции, не поделив кресла в зале ожидания. Сидевшая на кресле девушка начала толкать ногой чемодан женщины, которая пыталась сесть на соседнее место. Та в ответ ударила сидевшую без маски зачинщицу сумкой, после чего ушла с места инцидента.

Ранее в тот же день стало известно, что пьяный пассажир в том же аэропорту напал на молодого человека из-за его длинных волос. Драка началась, когда люди покидали борт самолета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021