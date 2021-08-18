Во Внуково задержали ждавшего самолет три дня дебошира

В московском аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали дебошира. По словам очевидцев, мужчина устроил скандал, так как опоздал на рейс, который ждал три дня. О произошедшем 18 августа сообщает канал РЕН ТВ.

Дебошир начал ругаться с сотрудниками аэропорта. Они не захотели выслушивать оскорбления и вызвали полицейских.

Мужчину скрутили и после отказа подчиниться заковали в наручники. Позже он был доставлен в отдел.

Ранее, 27 июня, в московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за безопасной дистанции, не поделив кресла в зале ожидания. Сидевшая на кресле девушка начала толкать ногой чемодан женщины, которая пыталась сесть на соседнее место. Та в ответ ударила сидевшую без маски зачинщицу сумкой, после чего ушла с места инцидента.

Ранее в тот же день стало известно, что пьяный пассажир в том же аэропорту напал на молодого человека из-за его длинных волос. Драка началась, когда люди покидали борт самолета.