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МИД РФ прокомментировал угрозу отключения России от SWIFT

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Угрозы отключения России от международной платежной системы SWIFT пока нет, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский.

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«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — отметил Биричевский.

Дипломат также подчеркнул, что у России нет приблизительных сроков завершения работы над альтернативной SWIFT системой.

«Ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать», — пояснил директор департамента экономического сотрудничества МИД.

Он отметил, что не стоит ожидать завершения работы над независимой системой через год или даже через два.

Ранее, 26 июня, лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что европейская экономика понесет урон в случае отключения России от платежной системы SWIFT.

4 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не рассматривает заявления Запада о возможном отключении страны от системы SWIFT как угрозу.

3 июня заместитель главы российского МИДа Александр Панкин в ходе ПМЭФ заявил о том, что отключение России от SWIFT может обернуться для платежной системы материальными убытками и имиджевыми потерями. Он отметил, что система не относится к категории монопольных и в разных странах существуют ее аналоги.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией страны Запада начали рассматривать отключение от SWIFT в качестве способа давления на Москву. В апреле 2021 года Европарламент предложил отключить Россию от международной системы SWIFT, инициативу внесли в проект резолюции.

В Кремле заявляли, что Россия при необходимости может найти аналоги этой системе. В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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