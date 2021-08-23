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Один человек погиб и пятеро спасены в акватории острова Русский

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Пятеро пловцов спасли и тело шестого подняли из воды во время сильного прибоя в акватории острова Русский во Владивостоке, сообщила в понедельник, 23 августа, пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

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«22 августа в 19:00 (12:00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина (остров Русский)», — говорится в публикации.

В условиях сильного прибоя мужчина не смог самостоятельно выбраться из воды. Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда за час добрались на место инцидента, однако обнаружили лишь тело погибшего пловца.

Ближе к полуночи тело мужчины доставили на берег и передали врачам скорой медицинской помощи. Во время транспортировки погибшего спасатели помогли мужчине, который в том же районе не мог самостоятельно доплыть до берега.

При проведении операции очевидцы сообщили спасателям еще о четверых людях, которым требуется помощь. Всех их удалось вывести на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

В спасательной операции приняли участие 10 человек и 5 единиц техники.

22 августа в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Ночью и днем может выпасть до 50 мм осадков, а в южной части края ветер усилится до 20 м/с.

Из-за влияния активного атмосферного фронта во Владивостоке пройдут сильные дожди, менее чем за 12 часов может выпасть до 40 мм. Уровень воды в реках поднимется до 2 м. В южной части региона вода может выйти из малых рек и подтопить близлежащие территории.

Ранее в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал сильные дожди к к среде, 25 августа, в Приморском крае.

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