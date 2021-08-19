Штормовое предупреждение объявили в Приморье

В Приморском крае на воскресенье, 22 августа, объявили штормовое предупреждение. Ночью и днем может выпасть до 50 мм осадков, а в южной части края ветер усилится до 20 м/с.

Как рассказали ИА PrimaMedia в «Примгидромете», в результате влияния активного атмосферного фронта во Владивостоке пройдут сильные дожди, менее чем за 12 часов может выпасть до 40 мм.

При этом уровень воды в реках поднимется до 2 м. В южной части региона вода может выйти из малых рек и подтопить близлежащие территории.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи. В городе в течение суток 20 августа, ночью и утром 21 августа вновь ожидаются сильные дожди и ветер.