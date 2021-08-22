Вильфанд спрогнозировал ливни на юге России и Дальнем Востоке

Ливни и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в ряде районов на юге России и Дальнем Востоке, рассказал 22 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 м/с. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае — там будет ветер до 27 м/с», — цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, сильные дожди также пройдут в Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Кроме того, непогода затронет Дальний Восток, что неблагоприятно скажется на ситуации с паводками на Амуре, добавил он.

«На юге Дальневосточного федерального округа, в Бурятии, на юге Хабаровского края, в Амурской области на юге Якутии, прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди. Это будет способствовать подъему уровня воды в Амуре от Хабаровска и ниже по течению», — предупредил метеоролог.

Как он отметил, к среде, 25 августа, сильный дождь доберется до Приморского края.

20 августа Вильфанд спрогнозировал в Хабаровском крае опасную паводковую ситуацию. Он рассказал, что в ближайшую неделю ожидается подъем уровня воды в реке Амур.

В это же день погодный центр «Фобос» предупредил жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье». Там продолжаются интенсивные осадки. По словам синоптиков, причиной ухудшения погоды стало вторжение холодного фронта из Европы. Из-за него ливневые дожди в скором времени ожидаются на побережье Черного моря, а также над Кавказским хребтом.