Вильфанд спрогнозировал в Хабаровском крае опасную паводковую ситуацию

Подъем уровня воды в реке Амур на территории Хабаровского края прогнозируется в ближайшую неделю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В период с 21 по 26 августа непосредственно у Хабаровска и на участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре будет продолжаться рост уровня воды до опасной отметки», — цитирует его ТАСС 20 августа.

По его словам, река выйдет за пойму, из-за чего возможны подтопления сельскохозяйственных угодий и дорог.

Вильфанд пояснил, что ситуация с паводком на Амуре обострится из-за интенсивных дождей.

При этом синоптик допустил, что сложная ситуация в регионе может сохраниться и после 26 августа. «Дальше будет видно», — сказал он.

Накануне управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления. Так, за сутки вода поднялась на 7 см, достигнув 602 см.

11 августа гидрологи спрогнозировали, что гребень паводка окажется у Хабаровска 18–20 августа. Максимальный уровень воды, по данным специалистов, составит 6,5 м.