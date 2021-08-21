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Синоптики предупредили жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье»
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Синоптики предупредили жителей Крыма и Кубани о «погодном проклятье»

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В Крыму и на Кубани продолжаются интенсивные осадки. Об этом пишет 20 августа погодный центр «Фобос».

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«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Над Крымом и Кубанью в очередной раз обострилась черноморская депрессия. <...> Одним днем ненастье, увы, не ограничится», — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, причиной ухудшения погоды стало вторжение холодного фронта из Европы. Из-за него ливневые дожди в скором времени ожидаются на побережье Черного моря, а также над Кавказским хребтом.

Однако ослабление осадков близко, отметили в «Фобосе».

«Но уже завтра очаг высокого давления станет отступать за Урал, и облачность сможет пробиться дальше на север. Для русского юга это означает скорое ослабление осадков», — добавили специалисты.

Этим летом юг России столкнулся с наводнениями, вызванными обильными дождями, — под воду ушли целые улицы в городах и селах.

19 августа жители Анапы и Геленджика засняли смерч над Черным морем.

В частности, в ночь на пятницу, 13 августа, в Краснодарском крае прошел сильный дождь, который затопил улицы и дома в Новороссийске, Анапе, в Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. Ливни с грозой и шквалистым ветром шли до понедельника, 16 августа, и затронули еще несколько городов на юге России.

На побережье выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков, отмечал первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципалитетах Краснодарского края из-за ливней и вызванных ими подтоплений.

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