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Ученые оценили влияние употребления хот-догов на продолжительность жизни

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Ученые из Мичиганского университета США рассчитали, сколько времени жизни отнимает или добавляет потребление того или иного продукта. Об этом сообщила газета The Telegraph.

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Специалисты разработали стандартизированную систему расчета, при помощи которой смогли оценить более 6 тыс. типов блюд и продуктов. В результате ученые выяснили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденных человеком, лишает его 27 секунд жизни.

Исследователи добавили, что с учетом других факторов один хот-дог «обойдется» человеку в 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минут, сообщает «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, отмечают специалисты, негативно отражается на продолжительности жизни и потребление красного мяса.

Между тем, подчеркнули ученые, существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Например, порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16 минут, отмечает Pravda.Ru. Также к полезным продуктам специалисты отнесли фрукты, овощи и бобовые, пишет телеканал «360».

На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.

18 августа эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова назвала помогающие продлить молодость фрукты. Например, по ее словам, в ежедневный рацион нужно включить киви. Она пояснила, что в нем содержится множество веществ, способных положительно влиять на работу почек, сердечно-сосудистую систему и на желудочно-кишечный тракт.

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