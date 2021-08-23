Ученые оценили влияние употребления хот-догов на продолжительность жизни

Ученые из Мичиганского университета США рассчитали, сколько времени жизни отнимает или добавляет потребление того или иного продукта. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Специалисты разработали стандартизированную систему расчета, при помощи которой смогли оценить более 6 тыс. типов блюд и продуктов. В результате ученые выяснили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденных человеком, лишает его 27 секунд жизни.

Исследователи добавили, что с учетом других факторов один хот-дог «обойдется» человеку в 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минут, сообщает «Федеральное агентство новостей». Помимо этого, отмечают специалисты, негативно отражается на продолжительности жизни и потребление красного мяса.

Между тем, подчеркнули ученые, существует множество полезных в плане долголетия продуктов. Например, порция орехов добавляет 26 минут, а лосось — 16 минут, отмечает Pravda.Ru. Также к полезным продуктам специалисты отнесли фрукты, овощи и бобовые, пишет телеканал «360».

На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.

18 августа эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова назвала помогающие продлить молодость фрукты. Например, по ее словам, в ежедневный рацион нужно включить киви. Она пояснила, что в нем содержится множество веществ, способных положительно влиять на работу почек, сердечно-сосудистую систему и на желудочно-кишечный тракт.